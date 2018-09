Le segreterie regionali del Conapo, il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, di Friuli Venezia Giulia, Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno proclamato lo stato di agitazione in segno di protesta per le gravi carenze di organico di cui soffrono i rispettivi comandi. Lo riferisce Damjan Nacini, portavoce del sindacato che ha organizzato per sabato 29 a Milano una conferenza stampa e un incontro-dibattito al quale sono stati invitati esponenti di livello nazionale dei partiti della maggioranza di Governo.

“Ormai la carenza di personale è cronica - afferma Nacini - e oltre a mettere a rischio il corretto standard di sicurezza per la composizione delle squadre di soccorso, si riversa inevitabilmente sui veri e diretti destinatari dell’opera dei Vigili del fuoco: i cittadini. La situazione non accenna a migliorare e il limite massimo di carenza di organico pare essere già stato superato oramai da troppo tempo”, continua Nacini, sottolineando di voler informare l’opinione pubblica sulle modalità di distribuzione delle ore di lavoro straordinario, retaggio degli anni ‘80, che non coprono le effettive esigenze eccezionali di servizio come previsto dal contratto di lavoro.

Le segreterie regionali del Conapo che sono intenzionate a indire lo sciopero del personale, hanno scelto d’informare sui problemi e far comprendere a tutti gli effetti che la carenza di organico produce, discutendo assieme su quali siano le possibili soluzioni.