Il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” di Padova, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, ha visitato oggi, 22 agosto 2018, la Compagnia Carabinieri di Palmanova.



L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Capitano Stefano Bortone, il quale ha illustrato le caratteristiche e le specificità del territorio di competenza sul quale vigilano le Stazioni Carabinieri di Palmanova, Aiello del Friuli, Fiumicello-Villa Vicentina, Aquileia, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Manzano, Pavia di Udine e San Giovanni al Natisone.



Il Comandante Interregionale ha quindi sottolineato il fondamentale ruolo dell’Istituzione quale punto di riferimento per le comunità e fonte di sicurezza per la collettività, rimarcando l’alto valore del servizio di prossimità al cittadino garantito dalle Stazioni Carabinieri sin nei più piccoli centri del paese. Inoltre, ha rivolto ai militari un sentito ringraziamento ed un plauso per il quotidiano impegno profuso sul territorio al fianco dei cittadini e delle Istituzioni.



A conclusione della visita in Friuli, il Generale Visone ha visitato anche la Stazione di Manzano dove ha incontrato i Carabinieri ai quali ha espresso il sentito apprezzamento per l’attività svolta spronandoli a perseverare nell’attività di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della convivenza civile.