Questa mattina, lunedì 27 agosto, il Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, dopo il suo recente insediamento, si è recata in visita alla Caserma “M.O.V.M. Attilio Basso” sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stata ricevuta dal Comandante Colonnello Mario Polito.



Nella circostanza l’Autorità si è intrattenuta con gli Ufficiali e il personale del Comando Provinciale, presenti anche i Comandanti delle Compagnia di Sacile e Spilimbergo, oltre a quello di Pordenone.



Nel corso dell’incontro sono stati illustrate al Prefetto le principali peculiarità del capoluogo e della provincia pordenonese, con riferimento anche agli aspetti sociali ed economici, nonchè l’andamento della situazione sotto i profili dell’ordine e della sicurezza pubblica, illustrando altresì la struttura dei comandi dell’Arma posti a presidio dei 50 Comuni della provincia.



il Prefetto Maiorino ha manifestato il suo apprezzamento per la professionalità, l’impegno e l’entusiasmo con cui i Carabinieri svolgono i propri compiti istituzionali a tutela della legalità, in sinergia con le altre Forze di Polizia, nella comune azione quotidiana per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

A margine Maiorino ha visitato l’intera struttura, in particolare la Centrale Operativa e il L.A.S.S. ( Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti ), nonché le aree funzionali per gli aspetti logistici.