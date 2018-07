Un’azienda di 60 volontari che aiuta oltre 51.000 persone, raccogliendo quasi 2800 tonnellate di cibo all’anno. Questo è il Banco alimentare, un’associazione la cui missione è quella di raccogliere e redistribuire a chi ha bisogno prodotti di prima necessità: i maggiori fornitori sono la grande distribuzione o la generosità dei privati.



“La nostra è una realtà che si ritrova a combattere ogni giorno con un aumento allarmante della povertà, soprattutto tra le famiglie friulane - spiega il responsabile della Colletta alimentare Paolo Pecile -. Dal 2014 sono loro che costituiscono oltre il 50% degli assistiti. A tutti distribuiamo circa 4-5 chilogrammi di alimenti al mese: ancora troppo poco rispetto alle vere necessità. Che la povertà sia in costante aumento è, inoltre, dimostrato anche dall’incremento delle strutture assistenziali che si rivolgono al magazzino del Banco alimentare: dalle 265 del 2008 sono passate a 347 nel 2016”.



Proprio per far fronte a questo aumento della domanda di cibo, il Banco organizza l’ultimo sabato di novembre la Colletta alimentare, una raccolta che invita ciascuno a donare una parte della propria spesa a favore dei più bisognosi. “Il cibo ricavato in quell’occasione - sottolinea il coordinatore regionale - ci permette di avere scorte sufficienti per coprire un periodo di tempo che arriva a tarda primavera, dopodiché risulta fondamentale il cibo donato dalla grande distribuzione e dall’Agea (Agenzia per l’erogazione in agricoltura), che produce, tramite fondi europei, ex novo degli alimenti destinati alle strutture assistenziali”.



“Il tutto viene realizzato da 60 volontari –racconta Clara Braidotti, responsabile delle comunicazioni ed eventi -, che costituiscono il 90% del personale aziendale e che gestiscono non solo le quattro province friulane, ma anche quella di Belluno, Treviso e Venezia. Pane, cereali, frutta, scatolame, latte e derivati, frutta e verdura - continua Braidotti – questi sono i prodotti che noi raccogliamo nella grande distribuzione: per lo più costituiscono eccedenza dell’azienda alimentare oppure presentano difetti estetici tali da non poter essere venduti. Molti sono prossimi alla scadenza, ma ancora edibili e per questo motivo recuperati e conservati secondo il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie di cui noi ci facciamo garanti con le strutture assistenziali”.



Una realtà poliedrica, dunque, quella del Banco Alimentare, che negli ultimi anni si è fatto promotore di importanti iniziative per infondere senso civico e solidarietà all’interno della società. Ad esempio, sono stati sottoscritti di recente una serie di progetti con il Ministero dell’Istruzione affinché i ragazzi possano collaborare alla Colletta alimentare, aiutando a raccogliere il cibo fuori dei supermercati senza dimenticare anche le iniziative di collaborazione con l’ANA (Associazione Nazionale Alpini) e l’Associazione dei bersaglieri in congedo.