Riqualificare Udine nel suo ruolo storico di capitale morale e culturale del Friuli? Per dire la verità non la riconosco più come tale. E mi unisco al grido di dolore che da più parti si manifesta, per una città ‘in caduta libera’. Senza le radici un albero non si nutre e Udine è come un albero a cui sono state tagliate. Ricordo gli inizi degli Anni ’50, quando mia nonna da Chiavris in tram mi portava “in centro” da Scaini a prendere i colori per un bambino che sognava di fare da grande il pittore.



Era la Udine delle rogge, le acque dai silenzi e dai verdi teneri che attraversavano da tutte le parti la città. La Udine dei tram, con le carrozze libertineggianti, di color verde per la città, color bianco per il tragitto da porta Gemona a Tarcento, color blu per la pedemontana fino a San Daniele. Era la Udine dei parchi, delle porte, dei palazzi liberty e del tanto verde, del teatro Puccini e delle operette nel parco dell’Arena (oggi via Cosattini), del caffé Dorta, dei laboratori artigianali, dell’immancabile pizzicagnolo e dei negozi di un’eleganza particolare. Tutta la provincia veniva a fare la spesa qui.

Dobbiamo dirlo, era più città di adesso, con quella certa eleganza che la distingueva. Anche se allora, nell’immediato Dopoguerra, non c’era niente e da bambini dovevamo inventarci anche i giochi, cosa che stimolava la fantasia e la creatività. Non c’erano né la televisione, né le fotocopiatrici. Era una Udine più città, dunque, e questo fatto ci porta a quello che può sembrare un paradosso: riapriamo le rogge (via Gemona, via Cussignacco) e riportiamo il tram !



Il consumismo ha trasformato l’uomo e lo sviluppo e il proliferare dei centri commerciali, oltre a svuotare la città e a compromettere le piccole realtà commerciali, hanno fatto arretrare l’uomo nella dimensione del pensiero e del sentimento. Se l’unità di misura della civiltà di un popolo è la cultura, senza di essa non c’è neanche una collocazione storica. Questo è il vero motore, la vera forza, la vera struttura portante della vita sociale, un’area di scambio e d’offerta sia per le relazioni intervicinali, sia per quelle internazionali. Ricordiamo che ora Udine è ponte verso l’Europa e tale ruolo va sfruttato per le relazioni turistiche e come leva per favorire lo sviluppo interno della regione e della città: cultura, arte, musica, teatro e Università.



Basta con Friuli Doc! Basta con l’aspirazione a diventare la capitale delle sagre friulane, compiacendosi di aver consumato quintali di farina, polenta e vino. Con queste manifestazioni, che sono aliene al contesto udinese, si alimentano vuoti pericolosi di cultura. Bisogna creare ‘motori’ capaci di stimolare la crescita culturale del territorio e valorizzare i talenti.



Correva l’anno 1972 quando, in un vecchio deposito di bicilette sfitto da anni, un ‘buco’ sotto la Loggia del Lionello creai la galleria La Loggia, tuttora aperta e che tra una settimana festeggerà 45 anni di attività. Allora, anche se la vita culturale in Friuli è sempre stata sofferente, c’erano 12 gallerie d’arte, che fungevano da associazioni portatrici di cultura. Allora il Museo cittadino era un’isola nel territorio e le mostre arrivavano già confezionate e l’arte moderna era promossa dalle gallerie. Oggi la situazione è cambiata: c’è il vento nuovo della Galleria d’arte moderna, posta nel cuore della città e ben diretta da Vania Gransinigh, con la Collezione Astaldi che la colloca tra le migliori d’Italia. Ma, escluse le vernici d’inaugurazione, quanta gente la visita?



Penso che, per progredire, il mondo culturale dovrebbe avere il coraggio di confrontarsi con altre realtà. E, su questo fronte, il mondo industriale potrebbe avere un ruolo interessante. Non solo come mecenate, ma anche come aiuto per superare i vincoli che ostacolano la conoscenza in Italia e all’estreo del valore della cultura friulana.



Gli artisti devono illuminare le coscienze e, perchè no, inserirsi nell’arredo urbano, se ciò che creano è di eccelsa qualità. L’opera d’arte ha diverse finalità: è stata estetica e testimonianza nel Rinascimento, mentre oggi può essere orientamento e guida per la forza simbolica che esprime. Coltivare il bello fa felice la gente. Un esempio, vissuto sulla mia pelle, è il mio albero-scultura con il mosaico di Matelda (continuità artistica tra padre e figlia) collocato nel centro di Chiavris: la gente del posto mi ringrazia continuamente. La sua collocazione è una traccia di storia, un abbellimento in uno spazio esterno della città (anche questa è un’idea) perché ricorda il borgo - allora pittoresco e circondato dai campi e dai gels - dove sono nato e ho consumato i miei happening artistici giovanili. E’ stata definita da Furio Honsell una grande luce, un simbolo dell’arte e della bellezza a margine della mostra antologica per i miei 55 anni di attivita artistica nell’ex chiesa di San Francesco.



E, a questo punto, non posso non ricordare il degrado in cui giace la periferia cittadina, mentre il ‘salotto buono’ e il resto langue. Il dissesto delle strade, con le buche che rimangono tali, il degrado della zona cimiteriale di Paderno e le strade senza marciapiedi e fognature (per esempio, la stessa via Don Bosco dove abito)? Semplicemente imbarazzanti.



Partiamo dai colori. Qual è quello che meglio rappresenta Udine? Secoli addietro, le facciate degli edifici erano un tripudio di colori e di rappresentazioni, mentre oggi è concesso ai cittadini di scegliere in una gamma ristretta di tonalità. Quale delle due soluzioni preferisce?

“Il rosso della Udine storica. Per il resto, non siamo al mare, restiamo nei colori tradizionali”.

Tema di via Mercatovecchio. L’uso della pietra piasentina per la pavimentazione la convince o sceglierebbe un altro materiale?

“La pietra piasentina è la pietra della nostra terra, ma a volte è meglio il porfido. Vogliono trasferirci in Austria: fontanelle, panchine, la navetta, i boschetti... mancherebbe solo l’orso”.

Anni fa ci fu una grande polemica sul ‘sarcofago’ all’incrocio tra le vie Gemona e Petracco. Che ne farebbe?

“Il sarcofago dell’incrocio di via Gemona doveva essere demolito più di vent’anni fa. Mi ricorda la demolizione di uno stupendo esempio di architettura spontanea, ovvero le casette della vecchia Udine, e il mio ruolo nella Commissione igienico-edilizia dove sono stato dieci anni, dal ’72 all ’82, come rappresentante degli artisti. Era una commissione che funzionava, al cui interno c’erano con grandi professionisti come Dafarra, Mangani e Toso. Ci battevamo per il conservamento di questi esempi, anche per il verde cittadino. Purtroppo eravamo una commissione consultiva e spesso eravamo disattesi dall’ente deliberativo, ovvero dalla Giunta comunale. A dire il vero, lo scempio edilizio e urbanistico è iniziato negli Anni ’60. E qui il pensiero corre sempre al gioiello Liberty di fronte a Palazzo D’Aronco, abbattuto per realizzare l’Upim, e anche alla distruzione delle ville Liberty di via Savorgnana e del parco dell’Arena Italia, dove si rappresentavano le operette e il tearo”.

Cosa pensa quando sente parlare di piazza Venerio?

“Alla sciagura del parcheggio interrato rifatto tre volte”.

Come ridisegnerebbe Giardin grande dopo la costruzione del parcheggio interrato?

“Meglio restare senza idee, spero solo che non abbattano gli alberi. Scriveva Renzo Valente, il cantore della città: che sia un giardino pulito, curato, ben tenuto, illuminato e vigilato, senza lucciole e senza luccioli, senza ciclocross e motocross, senza circhi e baracconi con le auto sopra e non sotto, con l’erba nelle aiuole e non e non fuori. Insomma un Giardino Grande come Dio ce l’ha dato”.

In questi giorni si parla molto dell’ex birreria Dormisch. Quale uso se ne dovrebbe fare?

“Tutto tranne un centro commerciale. Sarebbe bene cercare un’intermediazione tra privato e pubblico per destinare una parte della struttura a gallerie d’arte, librerie, studi e laboratori anche per giovani artisti. Ho trovato, in occasione di alcune mie personali, esempi simili in Cina, a Shangai (qui hanno trasformato un’ex fabbrica in una sorta di Greenwich-Village) e anche a Pechino, dove il ‘Distretto 798’ da complesso industriale è stato trsformato in centro culturale, meta aperta anche ai turisti. Un esempio lampante da adottare”.

Una sua statua è stata installata in piazzale Chiavris. Quali iniziative prenderebbe per i monumenti udinesi?

“In tutti i Paesi del mondo ci sono le Case della cultura, Fondazioni, Accademie, Università, istituzioni: i creatori (poeta, pittore, musicista e scrittore) devono dare il loro contributo. L’artista oggi è abbandonato dalle istituzioni ed è in pericolo la sua stessa soppravivenza artistica. Ricordando il mio ruolo per oltre vent’anni nella Segreteria generale a Roma del Sindacato Artisti, faccio notare che c’è una legge che rappresenta l’unica committenza da parte dello Stato a favore degli artisti che, oltre al beneficio economico, riconosce il loro ruolo di creativi. Si tratta della legge 717 del ’49 e successive modifiche, detta comunemente del 2%, che riguarda la realizzazione di opere di abbellimento artistico negli edifici pubblici. Nonostante la legge sia tutt’ora in vigore, è quasi totalmente disattesa, specie l’articolo 2, il quale dice che in mancanza di collaudo dell’opera d’arte non si ritiene collaudato nemmeno l’edificio. L’abbellimento negli edifici pubblici della città è un processo di cultura e il Comune di Udien ne è al corrente”.

Il bello non è solo quello artistico, c’è anche quello naturale. Come cambierebbe gli spazi verdi della città?

“La domanda mi investe anche come artista, in quanto il sentimento verso la Natura e l’amore per l’uomo sono sempre state la ragione principale della mia arte. L’arte della pittura è detta imitazione della Natura. Trasformiamo i giardini con questi concetti: curiamo e realizziamo parchi e aiuole più fiorite. Potremmo anche dare vita a manifestazioni floreali pubbliche e abbinare un fiore alla città di Udine. Così fanno tante nazioni: il poppy è il fiore della California, la peonia della Cina, l’iris nero della Giordania, il fior di loto dell’India, la protea del Sud Africa, il tulipano della Turchia, la rosa di Valdes del Marocco, il loto del Vietnam, l’orchidea di Singapore. E l’Italia?”.