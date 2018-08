Tra i beni del valore di 32 milioni confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania a William Alfonso Cerbo, 36 anni, conosciuto come Scarface e ritenuto legato al clan mafioso dei Mazzei, c’è anche una società di Palmanova. Si tratta della Zenith Industries, che opera nel finissaggio dei tessili. E’ stato il tribunale catanese a emettere il decreto di confisca del patrimonio illecitamente accumulato da Cerbo, attualmente ai domiciliari e imputato per i reati di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta.

Cerbo era stato arrestato dalla Finanza nell’aprile del 2014, assieme ad altre 15 persone, nel corso dell’operazione Scarface, così chiamata perché il 36enne, elemento di spicco del sodalizio di Cosa nostra dei Carcagnusi, era solito emulare il boss Tony Montana dell’omonimo film. Si era addirittura fatto costruire un trono, con le proprie iniziali, uguale a quello sul quale sedeva l’attore Al Pacino nella pellicola.

Dalle indagini è emerso un sistema di riciclaggio dei proventi delle attività illecite e delle bancarotte realizzate con metodo mafioso attraverso la creazione di imprese commerciali, associazioni sportive dilettantistiche, in realtà a copertura di bische clandestine, e addirittura enti senza scopo di lucro. Tutto questo con la complicità di prestanome.

Il tribunale di Catania ha disposto la confisca di quote di otto società commerciali e 28 immobili in diverse regioni italiane, tutti riconducibili a Cerbo. Tra le ditte c’è la Zenith Industries di Palmanova, società che attualmente risulta in fase di cessazione. La confisca interessa il 50 per cento delle quote, che saranno affidate, come il resto del patrimonio oggetto del provvedimento, all’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.