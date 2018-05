“La nostra solidarietà per la giovane vittima di un incidente ai cantieri navali può essere espressa, oltre che alla famiglia e alla comunità del lavoro, anche in occasione delle celebrazioni eucaristiche domenicali”. L’invito del parroco decano di Ronchi dei Legionari, don Renzo Boscarol, è partito dalla cittadina bisiaca ed è arrivato da Fogliano a Duino Aurisina. Un invito a pregare, all’interno delle messe domenicali, non solo per Matteo Smoilis, il ragazzo diciannovenne morto qualche giorno fa all’interno dello stabilimento Fincantieri, ma per tutto il mondo del lavoro. Di fatto don Renzo, da anni attivo all’interno delle politiche sociali e del lavoro, è anche il responsabile diocesano della pastorale del Lavoro.

Ecco, dunque, che il decano di Ronchi-Monfalcone-Duino ha deciso di inviare ai propri parroci alcune linee di preghiera da inserire all’interno di quelle già predisposte da ogni parrocchia. “Ecco quanto inviato: Guarda Signore alla condizione difficile del lavoro nel nostro tempo ed ai lavoratori impegnati spesso fino ad oltre le loro possibilità: fa che mai il profitto sia al primo posto; sostieni coloro che credono e operano perché la centralità della persona umana sia garantita da giusti contratti, dal rispetto della prevenzione e dalla ricerca attenta di condizioni umane del lavoro, preghiamo; Restituisci alla famiglia ed alla comunità del lavoro, il sorriso e la gioventù di Matteo, vittima sacrificale di una incapacità di guidare con sapienza e nel rispetto delle condizioni di sicurezza l’organizzazione del lavoro: l’impegno dei giovani resti una premessa di realizzazione di sé e di futuro per tutti, preghiamo”.