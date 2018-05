Il 10 maggio il Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia Luca Sancilio, accompagnato dal Capo del Compartimento marittimo, Maurizio Vitale, ha fatto una visita alla Città di Monfalcone. È stato ricevuto dal Sindaco, Anna Maria Cisint, nella nuova sede comunale della città di Monfalcone: nell’occasione è stata ribadita la vicinanza dell’Amministrazione alla collettività locale ed il Sindaco ha avuto modo di rappresentare l'apprezzamento per il lavoro svolto e l'ottima collaborazione in atto rispetto alla gestione delle diverse questioni nell'area del Golfo di Panzano e del porto in particolare. Ha inoltre evidenziato l'importanza che l'Amministrazione comunale riconosce allo sviluppo del sistema del litorale e dei centri velici e nautici e l'azione svolta per la crescita di Portorosega, rispetto anche all'ampliamento delle infrastrutture e all'adozione del nuovo piano regolatore dello scalo. Successivamente è stato ospite nella sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di via San Francesco, accolto dal presidente, Onofrio De Falco e da una rappresentanza dei 109 iscritti.

‘Una volta Marinaio, marinaio per sempre’ è il motto che spiega compiutamente il forte legame che unisce le vecchie generazioni ai nuovi arruolati, affetto che rinvigorisce ogni giorno tramandando conoscenze e memorie storiche. In Capitaneria di porto è stato accolto dal Capo del Compartimento marittimo, Maurizio Vitale, e ha ricevuto gli onori dai militari del picchetto. Dopo un breve incontro con il Comandante e il ViceComandante, Virginia Maria Buzzoni, durante il quale sono state esposte le principali tematiche del Compartimento marittimo, ha incontrato tutto il personale dipendente nel pranzo seguito all’assemblea generale. La giornata si è conclusa con la visita agli uffici, dove il Direttore Marittimo si è intrattenuto con militari e civili dipendenti, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto.

