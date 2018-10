I nostri stili di vita e di consumo stanno cambiando rapidamente. Sempre più friulani restano fuori casa per l’intera giornata, anche a causa del fatto che pochi fortunati possono lavorare a poca distanza da casa, la maggior parte delle aziende sono di dimensioni medio piccole e i dipendenti non possono godere di un servizio mensa interno, mentre la crisi ha inciso pesantemente anche sul livello dei salari spingendo chi prima era solito fare la pausa di pranzo al ristorante a limare sulle spese accontentandosi spesso di un pasto consumato in rapidità e, soprattutto, facendo ben attenzione al costo.



Ecco perché, anche in Friuli Venezia Giulia, il cibo da asporto spesso cucinato dai ristoranti orientali, la pizza o il classico kebab sono diventati un’alternativa sempre più gettonata, con il risultato che la nostra regione è tra quelle che si collocano nella parte della classifica redatta in base all’incremento di pizzerie e ristorazione take away, attività cresciute nell’arco di 5 anni del 17% contro una media nazionale del 16,8%. Il dato emerge dallo studio realizzato da Unioncamere-InfoCamere che ha elaborato i dati del Registro delle imprese italiane tra il 30 giugno 2013 e il 30 giugno 2018. A livello regionale è la Lombardia a registrare il numero più alto in Italia di pizzerie a taglio e take-away (6.176), seguita dal Lazio (4.164) e dall’Emilia-Romagna (3.902). In termini relativi, tuttavia, nell’ultimo quinquennio è stato il Trentino Alto Adige ad aver messo a segno la crescita più marcata (+27%), seguito dalla Sicilia (+24%) e dalla Lombardia (+22%).



Le aziende del settore sono cresciute del 17%

Tornando alla nostra realtà, le imprese del settore sono passate dalle 482 del 2013 alle 564 attuali.

“Il dinamismo di questi pubblici esercizi, però, non nasconde - si legge nel rapporto - le molte difficoltà che le imprese si trovano ancora ad affrontare. In un settore caratterizzato da un sempre più alto tasso di competizione, non tutti riescono a tenere in piedi la propria attività a 5 anni dalla nascita. Delle imprese nate nel 2013, la metà ha abbassato la saracinesca entro i primi cinque anni di attività e 1 su 3 non è riuscita ad andare oltre il terzo anno”. La loro sopravvivenza in regione è piuttosto incerta e varia molto da provincia a provincia: Trieste è tra le città dove sopravvivono più a lungo: le imprese che hanno cessato l’attività entro il quinquennio dall’avvio sono infatti il 35,7%, dato certo ben distante dal 12,5% registrato a Sondrio, ma sicuramente di gran lunga migliore se si pensa che a una manciata di chilometri di distanza, a Gorizia, hanno chiuso i battenti nello stesso lasso di tempo il 60% delle attività.



Gli imprenditori extra Ue raggiungono ormai il 22,5%

Un altro dato merita di essere evidenziato: l’aumento più rilevante si è registrato per le attività avviate da cittadini di provenienza extracomunitaria che a livello nazionale cresciute del 30% tanto da doppiare la crescita delle imprese italiane e da costituire il 22,5 % delle 39.522 aziende del settore.