Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 14 settembre si recherà in visita a Trieste. Conte arriverà nel piazzale del castello di Miramare alle 13.45 dove, ricevuto il benvenuto dalla direttrice Andreina Contessa, sarà accolto dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano, dal Prefetto di Trieste, Annapaola Porzio e dal vice Sindaco di Trieste, Paolo Polidori. Agli uffici della Presidenza è stata proposta una breve ma significativa visita - condotta dalla direttrice - alle principali sale del castello, al termine degli incontri istituzionali che si svolgeranno nell’appartamento del Duca D’Aosta e, di seguito, nella sala dei gabbiani con le Autorità civili e militari locali. Il piazzale e il Castello saranno resi inaccessibili al pubblico dalle 13 alle 15.



Nel corso della visita del Presidente sarà presentato il progetto di miglioramento dell’accessibilità ai luoghi di cultura, tematica che vede da tempo impegnati gli uffici di Miramare. Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare sarà infatti laboratorio di applicazione di programmi pilota e interventi innovativi per la migliore fruizione alle persone con disabilità, sia dei percorsi all’interno degli edifici museali, sia degli spazi esterni del parco dove si uniscono l’aspetto storico, artistico e architettonico con quello naturalistico e testimoniale. Il modello sarà presentato al “Tavolo verde” che include sei parchi e musei autonomi in Italia e che si terrà proprio a Miramare a metà ottobre.

L’itinerario proposto alla Presidenza del Consiglio include le sale più significative del castello per concludersi al primo piano nella sala da pranzo, detta sala dei gabbiani, dove si terranno gli incontri.



Alle 15 il premier parteciperà al 51/o Incontro Nazionale di Studi delle Acli alla Stazione Marittima di Trieste, seguito, alle 16, dalla visita all'Istituto regionale Ryttmeyer per ciechi dove incontrerà e dialogherà con i presidenti delle Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap e della Federazione Associazioni nazionali delle persone con disabilità, Vincenzo Falabella e Franco Bettoni. Il 51/o Incontro Nazionale di Studi delle Acli sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.acli.it (www.acli.it/incontro-nazionale-di-studi-2018/).



Nel tardo pomeriggio Conte partirà da Ronchi per Genova dove è in programma una cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi a un mese esatto dalla tragedia.



In mattinata, prima dell'arrivo a Trieste, Conte renderà omaggio al giudice Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta a Capaci, e parteciperà all’apertura dell’anno scolastico dell’Istituto comprensivo dedicato al padre antimafia Pino Puglisi, a Palermo.