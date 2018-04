I ragazzi del Pakistan hanno dato la loro disponibilità a collaborare in qualità di volontari per l’allestimento della festa nel parco del Cjastenar. L’iniziativa è partita dall’Associazione Italiani Amici del Terzo Mondo e dall’Associazione Volontari del Friuli Venezia Giulia della quale è presidente Bruno Peres, che nello spirito dello statuto promuove attività di sostegno, sviluppo, aiuto, amicizia, interscambio e cooperazione svolte dall’Associazione e che rientrano nel quadro della cooperazione decentrata e sono finalizzate alla realizzazione della pace e della solidarietà tra i popoli, alla promozione del pluralismo democratico e con esso alla riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche tra il nord e il sud del mondo, al fine di garantire la salvaguardia dei principi di equità e giustizia tra tutti gli esseri umani.

E' con questo spirito che sono coinvolti nella organizzazione logistica una decina di immigrati ospiti del comune di Fagagna, gestiti dalla Cooperativa Nemesi del Consorzio Il Mosaico e della Croce Rossa Italiana di Udine. La festa nel parco del Cjastenar, una sei giorni di sport, arte, giochi, musica, attrazioni e spettacoli vari, l'esibizione di Judo organizzata dalla associazione Shimai Dojo, il torneo Green Wolley, le serate musicali con i gruppi rock, la marcia podistica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario di Udine, il raduno ippico regionale.

La Festa di Mezzaestate viene realizzata in collaborazione con la pro loco di Fagagna, ed è organizzata con il patrocinio della Regione, la Provincia di Udine, il comune di Fagagna, la Comunità Collinare, la Federazione Italiana Sport Equestri, l’Upaf e la Camera di Commercio di Udine, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale.

Vista l’imponente organizzazione per realizzare la manifestazione l’associazione Volontari fa appello ai giovani di Fagagna per chiedere la loro collaborazione per la grande Kermesse che sarà la Festa di Mezzaestate di fine luglio, chiunque sia interessato a collaborare per la gestione della festa può telefonare al numero 392 8445597.