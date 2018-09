Buone notizie per chi deve cambiare auto. La Regione Fvg mette a disposizione un contributo per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici. Il tutto per contribuire in maniera incisiva a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria.

La domanda, ai fini della concessione del contributo, va presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) del Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza, a partire dal 18 settembre 2018 e fino al 30 aprile 2019. Il veicolo deve essere acquistato in data intercorrente entro il 31 dicembre 2018.

Tutte le necessarie informazioni per la presentazione della domanda e l’apposita modulistica sono reperibili alla pagina internet di ciascuna Camera di Commercio.



Sono beneficiari dei contributi le persone fisiche residenti alla data di presentazione della domanda sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo inferiore o pari a 85.000 euro annui.



Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento e di seguito indicati è così stabilito:

a) 3.000,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano;

b) 4.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica);

c) 5.000,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.



Il veicolo deve essere nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, appartenere alla categoria M1 ed essere un veicolo elettrico o un veicolo con alimentazione a benzina/metano avente cilindrata non superiore a 2.000 cc o un veicolo ibrido (con alimentazione a benzina/energia elettrica) avente cilindrata non superiore a 2.000 cc.



I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.