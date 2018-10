Da oggi fino al 19 ottobre, salvo proroghe, anche negli uffici dell’Inail del Friuli Venezia Giulia si svolgerà la rilevazione periodica di customer satisfaction. Il monitoraggio a cadenza annuale è finalizzato a conoscere il giudizio dell’utenza e a misurarne il grado di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dall’Istituto, con l’obiettivo di promuovere una strategia orientata alla qualità e al miglioramento continuo.



I destinatari dei questionari, disponibili sia presso gli sportelli delle sedi locali, sia on line, sono tutti coloro che usufruiscono o hanno usufruito dei servizi dell’Istituto durante l'ultimo anno. Per quanto riguarda le aziende sono chiamati a esprimere il loro giudizio i datori di lavoro, i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria, mentre tra i lavoratori sono interpellati gli infortunati, le persone affette da malattie professionali, i titolari di rendita e i rappresentanti dei patronati.



Sotto la lente d’ingrandimento i servizi gestiti a livello centrale - come il sito istituzionale, i servizi online e il contact center - e quelli svolti dalle singole sedi Inail. Quanto ai servizi erogati a livello locale, le domande rivolte agli utenti riguarderanno sia l’organizzazione e l’accoglienza degli ambienti che la professionalità, disponibilità e competenza del personale. Non mancheranno poi sezioni specifiche per tipologia d’utenza: ai lavoratori verrà chiesto di giudicare i servizi di sportello, le prestazioni economiche assicurative e quelle sanitarie; le aziende potranno esprimersi sul rapporto assicurativo con i datori di lavoro, la certificazione, la verifica (per i soli utenti delle unità operative territoriali), la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.



Le modalità di partecipazione. Il questionario, disponibile anche in inglese, francese, tedesco e sloveno, sarà distribuito presso gli sportelli delle sedi locali, dove sarà possibile usufruire dell'assistenza del personale. Gli utenti saranno inoltre invitati a partecipare tramite email: in questo caso basterà cliccare sul link presente nel messaggio per accedere alla procedura.



I risultati in Friuli Venezia Giulia. In regione gli esiti della rilevazione sono sempre stati positivi. Nel 2017, ultima rilevazione, il giudizio medio complessivo regionale è stato superiore a quello nazionale (pari a 3,53), attestandosi su 3,60 (su scala da 1 a 4), un risultato sensibilmente superiore a quello riportato nel 2016 (pari a 3,55). Il giudizio più favorevole ha riguardato la disponibilità e competenza del personale amministrativo e sanitario delle sedi che resta il punto di forza delle strutture in Friuli Venezia Giulia premiato da un giudizio di 3,86 (3,73 nel 2017). In miglioramento rispetto al 2016 (3,03) la reperibilità di informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che ha registrato nel 2017 una soddisfazione media pari a 3,28.



​