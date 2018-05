Attimi di magia ed emozione a Grado per l'inaugurazione della Stagione. "Quella di Grado è un'offerta turistica che rappresenta un'importante fonte di economia per tutto il Friuli Venezia Giulia: cultura, enogastronomia, paesaggio e, in prospettiva con le nuove terme, anche salute e benessere, costituiscono un unicum in grado di intercettare sempre più quel turismo di qualità che è volano di sviluppo e di posti di lavoro" ha sottolineato durante la cerimonia il presidente Massimiliano Fedriga che ha poi rimarcato l'opportunità di considerare l'offerta balneare del Friuli Venezia Giulia, quindi Grado e Lignano, come un'alleanza siglata tra due piattaforme turistiche diverse e proprio per questo integrate l'una all'altra. Parole sostenute anche dal sindaco Dario Raugna, presente assieme all'amministratore unico della Grado Impianti Turistici, Alessandro Lovato, e all'arciprete parroco monsignor Michele Centomo.

Dopo il momento ufficiale l'esibizione della pattuglia acrobatica sul litorale gradese, evento che ha attirato oltre un migliaio di persone sulle spiagge dell'Isola d'Oro.