Storico taglio del nastro a Ronchi dei Legionari con l’inaugurazione del Polo Intermodale dei trasporti. Un hub importante per l’intera area regionale, che unisce tre tipologie di trasporti in sé: aria, gomma, ferro. Era dal 9 dicembre 1988, quando, con un apposito bollettino, la Regione Friuli Venezia Giulia aveva per la prima volta annunciato la volontà di costruire, a Ronchi, un Polo dei trasporti, che il territorio regionale attendeva il taglio del nastro per una struttura del genere. Non solo ottima a livello economico per la zona dell’Isontino ma per l’intera regione. Una struttura i cui lavori sono iniziati poco più di un anno fa, il 23 gennaio del 2017.

“Quello che oggi abbiamo inaugurato è uno dei progetti infrastrutturali di mobilità più importanti e strategici della nostra regione, una scommessa sul futuro del nostro aeroporto che speriamo tutti possa acquisire ulteriori passeggeri per giungere quanto prima a numeri importanti” ha ricordato il sindaco, Livio Vecchiet. “Un’opera dove si incontrano tre tipi diversi di mobilità quella ferroviaria, quella del trasporto pubblico locale su gomma e quella aeroportuale, infatti oltre lala costruzione della nuova fermata ferroviaria, è stata costruita anche la stazione del trasporto pubblico locale su strada, un’opera con un quadro economico pari a 17milioni e 200mila euro”.

“Ronchi assieme all’attuale amministrazione regionale ha sempre creduto in questo progetto, perché tutti quanti noi auspichiamo che quest’opera comporti importanti ricadute economiche sul nostro territorio, in particolare”, ha proseguito Vecchiet, “dobbiamo puntare sul fatto che questo aeroporto non sia solo un punto di partenza, ma noi dobbiamo sperare e lavorare perché diventi un punto di arrivo. Un punto di arrivo dove i passeggeri si fermino per conoscere e visitare le nostre terre, la nostra regione, una regione di confine, ricca di storia, di tradizione di una cultura che è unica”.

“Noi non vogliamo che il polo intermodale sia solo una scatola vuota, dove si parcheggiano le automobili, si dovrà lavorare tutti assieme per fare in modo che coloro che giungono a Ronchi si fermino nella nostra regione, si dovrà attivare ulteriori strategie per dei finanziamenti in grado di sviluppare ed attuare una economia legata ai pernottamenti, al turismo, all’economia legata all’ospitalità” ha concluso il primo cittadino.

All’interno dell’aeroporto è stata anche inserita una biglietteria integrata, dei monitor informativi per i passeggeri con orari di arrivo e partenza di aerei, treni e bus nello stesso pannello, colonnine per la ricarica di auto elettriche e, presto, il collegamento con la rete di piste ciclabili della regione sono alcune dei features offerti ai viaggiatori che utilizzeranno la nuova struttura. Il costo complessivo dell’opera è di 17,2 milioni di euro, coperto con finanziamenti pubblici e privati, secondo le regole dei fondi comunitari, 14,2 milioni di euro di finanziamento pubblico e 3 milioni di euro di co-finanziamento privato.

Importanti anche gli interventi di ammodernamento dell’aerostazione che hanno riguardato il totale delle aree esterne e interne: dalla facciata alle hall, dagli spazi di attesa ai ristoranti, dall’area partenze ai gate d’imbarco, alla zona arrivi. Un insieme di realizzazioni finalizzate a trasformare il terminal in un’infrastruttura moderna e capace di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Rete Ferroviaria Italiana ha realizzato la nuova fermata ferroviaria, denominata Trieste Airport, a servizio dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Il costo delle opere realizzate da RFI è di 1,6 milioni di euro. Collocata sulla linea Venezia - Trieste, tra le stazioni di Monfalcone e Cervignano A.G., è costituita da due banchine lunghe 400 metri, costruite secondo criteri di accessibilità, con marciapiedi ad altezza 55 cm, standard europeo per i servizi metropolitani, munite di percorsi tattili e dotate di aree coperte per l’attesa dei convogli. Il collegamento tra i marciapiedi e la passerella sopraelevata di congiunzione al complesso aeroportuale è garantito da due ascensori, due coppie di scale mobili e dalle scale di emergenza. La fermata è dotata di nuovi sistemi di informazione al pubblico e di illuminazione a tecnologia LED. I lavori della nuova fermata sono stati completati in 12 mesi.A Trieste Airport Trenitalia ha programmato la fermata di 54 treni regionali delle linee Udine - Trieste (via Cervignano) e Trieste - Venezia, di dueFrecciarossa Trieste - Milano e due Milano - Trieste, un Frecciargento Trieste - Roma e uno Roma - Trieste, due Intercity Trieste - Roma e due Roma - Trieste (una coppia sarà operativa con il nuovo orario in vigore da giugno).

Il tempo di percorrenza da Trieste varia dai 23 ai 29 minuti a seconda del treno, da Udine, con i regionali veloci via Cervignano, la fermata è raggiungibile in 32 minuti. Il primo treno da Trieste partirà alle 5.15, l’ultimo alle 22.06. L’ultimo treno da Trieste Airport verso Trieste partirà alle 0.17. Il costo del biglietto sui treni regionali da Udine e Trieste sarà di circa 4 euro. L’acquisto dei titoli di viaggio può essere effettuato sul sito di Trenitalia ricercando tra le destinazioni Trieste Airport.

“A soli tredici mesi dall’apertura dei cantieri e nel pieno rispetto del budget e dell’ambizioso cronoprogramma, siamo orgogliosi oggi di poter consegnare alla collettività questa magnifica infrastruttura” sono alcune delle parole del presidente di Trieste Airport, Antonio Marano in occasione della cerimonia. “Abbiamo iniziato il percorso per il rilancio del nostro aeroporto nel 2015 basandoci su un piano industriale che, in coerenza con gli strumenti di pianificazione nazionale dei trasporti, si è articolato su alcuni obiettivi principali: avere un’azienda efficiente e solida economicamente, incrementare i volumi di traffico, sviluppare le infrastrutture di accoglienza, offrire servizi moderni e funzionali, realizzare il nuovo polo intermodale. Ora ci accingiamo ad avviare la gara per far entrare Trieste Airport in un network di aeroporti di livello europeo completando le azioni chiave per rendere questo scalo uno dei principali motori per lo sviluppo del territorio”. “Grazie alla nuova fermata ferroviaria Trieste Airport – ha sottolineato l’Ad di RFI, Maurizio Gentile – si realizza un autentico scambio intermodale treno/aereo che permette ai viaggiatori di raggiungere l’aeroporto in maniera più comoda e senza utilizzare il mezzo privato. Interventi di questo tipo si inseriscono nel più ampio orizzonte del Piano Industriale 2017-26 del Gruppo FS Italiane, che ha tra i suoi pilastri lo sviluppo di una mobilità integrata e collettiva per la crescita e la competitività del Paese, con evidenti benefici per i cittadini. Inoltre, il nuovo polo intermodale - ha continuato Gentile - testimonia l’impegno e l’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana verso un territorio che per la sua posizione riveste un’importanza strategica”.