Incendio in corso da questa mattina sul monte Frugna. Il rogo ha interessato un’area di 1.500 metri quadri, alla pendice sud-est, nella zona di Cellino di Claut. Stanno operando i Vigili del fuoco di Maniago e Pordenone con un’autobotte da 15mila litri, un’autopompa da 3mila litri e un fuoristrada per rifornire la vasca di pescaggio dell’acqua, allestita dalla Forestale per rifornire l'elicottero della Protezione civile. Sul posto anche i volontari antincendio boschivo di Claut e i Carabinieri di Cimolais. Dopo diverse ore di lavoro, nel pomeriggio, la situazione è sotto controllo.