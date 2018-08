Forti disagi, questa mattina, per il traffico a Casarsa, in direzione di Pordenone. Verso le 9.20 si è verificato un incidente all’altezza dell’incrocio tra viale Venezia e via Pasolini, che ha visto coinvolti una motocicletta, un’auto e, indirettamente, un mezzo pesante.

Nel sinistro la conducente della motocicletta è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Pur non apparendo grave, il sinistro ha rallentato fortemente il traffico che andava in direzione del capoluogo del Friuli occidentale.