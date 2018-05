Per l’incidente di domenica 13 maggio alle Acciaierie Venete, nel quale quattro operai sono rimasti gravemente feriti da una colata di acciaio fuso, la Procura di Padova ha aperto un’inchiesta. Sette i nomi iscritti sul registro degli indagati: i vertici dell’azienda, quelli della sicurezza e i rappresentanti legali di alcune ditte che lavorano in appalto, tra le quali la Hayama Tech di Fagagna (due dei lavoratori coinvolti nell’incidente erano suoi dipendenti) e la Danieli di Buttrio.

"L'informazione di garanzia – ha spiegato l'avvocato Maurizio Miculan, legale di Danieli & C. Officine Meccaniche - è un atto dovuto da parte della Procura, che avviene quando gli inquirenti devono procedere con accertamenti tecnici non ripetibili. Il pm di Padova ha ritenuto di garantire questa forma di difesa tecnica ai vertici di Danieli per il semplice fatto che, nel 2014, l’azienda aveva fornito la traversa di sollevamento su cui si sarebbe verificato l'infortunio. Nei prossimi giorni – prosegue la nota legale - provvederemo alla nomina dei consulenti di parte per provare fin da subito l'estraneità di Danieli ai fatti”.