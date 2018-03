Incidente con il parapendio, nel pomeriggio, a Torviscosa. Una donna di 51 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta, in località Baiana, probabilmente per una manovra errata.

La signora è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.