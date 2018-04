Incidente questa mattina in via Mantova, a Udine. Per cause in corso di accertamento un 63enne alla guida di una Dacia ha perso il controllo del mezzo in prossimità del civico 93. L'auto è così finita contro cinque auto in sosta, danneggiandole. Il conducente della vettura è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell'Uti Friuli centrale.