Incidente in viale Tricesimo: due feriti

Giornata di incidenti stradali in provincia di Udine. Il più serio è avvenuto attorno alle 17 in viale Tricesimo con un tamponamento fra una Ford e una Bmw con il ferimento di due persone. Sull’auto che ha tamponato viaggiavano degli stranieri. Sul posto un’ambulanza, l’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. In pochi minuti si sono sviluppate code visto l’orario di punta, gestite provvisoriamente facendo scorrere il traffico attraverso i piazzali che costeggiano la Tresemane. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia dell’Uti del Friuli Centrale. I due coinvolti hanno riportato traumi al rachide cervicale e delle escoriazioni.



Un altro schianto si è verificato a San marco di Mereto di Tomba. Anche in questo caso collisione fra due auto con contusioni per i coinvolti, in un punto della viabilità non nuovo a sinistri.

Da segnalare anche un incidente a Mortegliano, senza gravi conseguenze all’incrocio con il ponte sul Cormor. Anche in questo caso sul posto operatori del 118 e carabinieri del nucleo radiomobile di Latisana.