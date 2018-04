Ivan Nicola Dell’Angela, marito di Tania Zorzetto, morta a soli 43 anni il giorno di Pasqua in un incidente stradale a Flambruzzo, è indagato dalla Procura della Repubblica di Udine.

L’uomo era alla guida della Opel Zaffira finita contro un ponte attorno alle 18 di domenica 1 aprile.

Si tratta, come accade in questi casi, di un atto dovuto. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Latisana, in collaborazione con i colleghi della stazione di Rivignano, stanno svolgendo tutti gli accertamenti per fare luce sull’uscita di strada dell’auto condotta da Dell’Angela.

Nel frattempo, la magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo di Tania, madre di due figli, anche a loro a bordo dell’auto al momento della tragedia. La famiglia stava rientrando nell’abitazione di Bertiolo dopo aver pranzato in un locale vicino.