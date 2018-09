Incidente mortale, questa mattina, poco dopo le 12.30, lungo la strada che da Verzegnis porta a Sella Chianzutan. Nello scontro tra una moto e un'auto, il centauro ha perso la vita. Si tratta di un ragazzo di 28 anni che, in sella alla sua Kawasaki 1000 stava salendo, mentre una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano marito e moglie, stava percorrendo la strada in dicesa. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull'asfalto e la macchina non sarebbe riuscita a evitare l'impatto.

Immediato l'allarme al 112: sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimare il 28enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata ricomposta e trasportata nelle celle mortuarie dell'Ospedale di Tolmezzo.