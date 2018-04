Ancora incidenti, ancora file chilometriche e ancora una chiusura 'd'emergenza' in autostrada, lungo la A4. Anche oggi, venerdì 6 aprile, il traffico lungo l'arteria gestita da Autovie Venete è andato in tilt in seguito a due tamponamenti tra mezzi pesanti, il primo dei quali si è verificato nel primo pomeriggio, verso le 15.30, nel tratto tra Latisana e San Giorgio, in direzione Trieste. A questo primo incidente, risoltosi senza il ferimento dei conducenti, ma che già aveva creato rallentamenti, se n'è verificato un secondo - sempre nello stesso tratto autostradale, in direzione Trieste - che ha definitivamente mandato in crisi il traffico. Tre i mezzi coinvolti e nessun ferito.

Autovie Venete ha così istituito la chiusura del tratto interessato dagli incidenti, dal chilometro 472 al km 481, tra Latisana e San Giorgio con uscita obbligatoria a Latisana.

Questa è stata una settimana difficile per la rete autostradale che, dopo lo stop imposto in concomitanza con le festività pasquali, martedì e mercoledì si è trovata a gestire un flusso straordinario di mezzi pesanti in ingresso in Italia e diretti nel resto del Paese.