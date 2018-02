Incidente in autostrada: chiuso il casello di Udine Sud

Grave incidente in autostrada verso le 15 di oggi martedì 6 febbraio con immancabili ripercussioni sul traffico. L'incidente è avvenuto tra Udine Sud e il bivio A4/A23 - tratto che è stato chiuso così come il casello di Udine Sud chiuso in entrata per consentire lo sgombero dei mezzi incidentati e i soccorsi -.

Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture, un autocarro e un autoarticolato. Sono tre i feriti gravi che sono stati soccorsi sul posto. Il tamponamento si è verificato nel tratto fra Udine Sud e il Bivio A4/A23. Istituita l’uscita obbligatoria a Udine Sud per chi proviene da Tarvisio. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, i soccorsi meccanici, l’Elisoccorso e la Polizia Stradale.

Alle 16 si registrano tre chilometri tra Udine Sud e il bivio A4/A23.

Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia Auovie Venete segnala anche la presenza di code a tratti a causa di traffico intenso, con rallentamenti significativi in prossimità del Lisert.

La A4 Venezia - Trieste Inoltre sarà interessata da lavori dalle 23 di questa sera alle 3 di domani mattina che renderanno necessari la chiusura della rampa di collegamento del Bivio A23-A4 in direzione Udine.