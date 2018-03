Il sindacato degli infermieri Nursind ha proclamato due giorni di sciopero per il 12 e il 13 aprile. I rappresentanti della categoria puntano il dito contro il blocco negli ospedali delle mobilità interne ed esterne. “Abbiamo chiesto alla politica – riferisce il segretario Nursind, Afrim Casli – di inserire e verificare la possibilità che il personale, dopo aver lavorato per oltre 10 anni a un servizio, possa essere trasferito in un altro”.

Il Nursind chiede inoltre lo stesso trattamento per tutti per quanto riguarda l’elisoccorso notturno. Gli infermieri di Palmanova e Udine sono impiegati durante il normale orario di lavoro, mentre nelle altre aziende sanitarie possono svolgere il servizio solo nelle giornate di riposo. “Sono pagati per aver fatto un orario straordinario, ma al di là dell’aspetto economico, c’è la necessità del riposo psico-fisico”, continua Casli. “In questi giorni tutte le forze politiche si stanno interessando alle problematiche del comparto ed è per questo che abbiamo preparato una serie di proposte per una rimodulazione della riforma sanitaria”.

Il sindacato sta inoltre attendendo nuove assunzioni nell’immediato in risposta alla diffusa carenza di personale e in previsione dell’apertura del pronto soccorso estivo di Lignano. “Dovrebbe cominciare a funzionare appieno entro la fine del mese”, conclude Casli, “ma ancora non si sa chi ci andrà a lavorare”.