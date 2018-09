Un uomo di 70 anni è morto nel giardino della sua villetta di via Trento, a Sedegliano, mentre stava maneggiando un grosso cavo della corrente. Attendeva l’arrivo degli elettricisti quando ha perso i sensi. Inutile l’intervento dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Spilimbergo e la polizia locale dell’Uti Medio Friuli. Non è chiaro se l’uomo sia deceduto per una scarica elettrica o se per un malore.