Ancora un infortunio sul lavoro in Friuli, dopo quello mortale di ieri a Fagagna e stamattina a Monfalcone. Poco dopo le 13 un ragazzo minorenne, impegnato in uno stage in una ditta che ha sede nella zona industriale di Lauzacco, in comune di Pavia di Udine, si è infortunato mentre si trovava nel reparto lavorazione meccaniche.



Il giovane avrebbe subito una profonda ferita al polso. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 decollato da Pasian di Prato che ha trasportato il ferito all'ospedale di Pordenone. Sul posto anche i carabinieri.