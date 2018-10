Violenze verbali e fisiche, intimidazioni e umiliazioni nei confronti dei suoi allievi, dei ragazzi di seconda media. Queste le accuse contestate a un'insegnante di 52 anni, T.M. le sue iniziali, residente in provincia di Udine, che le sono costate la sospensione dal servizio per 10 mesi. I fatto risalgono al 2016, quando alla Questura di Udine arrivarono le prime segnalazioni. Le indagini della Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan, hanno portato all'apertura di un fascicolo e all'installazione di telecamere nascoste in classe. Alla luce della visione dei nastri e in base alle testimonianze dei ragazzi, il Gip ha disposto la misura cautelare di sospensione all'insegnamento, provvedimento che è stato notificato il 9 ottobre scorso.