La stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo assieme ai Vigili del Fuoco dalle 19.30 nei boschi in comune di Meduno, in zona Val de Stali per rintracciare un settantottenne che ha perso l'orientamento e non riesce a ritrovare la via del ritorno. Il suo cellulare è attivo, i soccorritori sono riusciti a parlare con lui ma al momento non è stato possibile attivare il servizio SMS locator per individuare la sua posizione perché l'uomo ha con sé un cellulare di vecchia generazione.

Seguiranno dettagli appena possibile