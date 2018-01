Intitolato a Federico Vincenti l'archivio storico dell'Anpi

Giovedì 11 gennaio alle 18, presso la Sala Eventi della Palazzina delle Associazioni (ex Caserma Osoppo) in Via Brigata Re 29 a Udine, l’Archivio storico dell’ANPI Provinciale di Udine verrà intitolato alla figura di Federico Vincenti, Presidente del nostro sodalizio dal 1964 al 2013.



Proprio a Federico Vincenti va infatti il merito di aver raccolto e preservato una ricca documentazione cartacea e fotografica risalente al periodo della Lotta di Liberazione e all’instancabile e costante attività dell’Anpi di Udine negli anni del Dopoguerra, durante i quali il nostro Comitato ha promosso i valori fondanti della Democrazia e della Costituzione repubblicana. Un patrimonio storico documentale riconosciuto anche dalla Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia Giulia che scrive “(…) il Comitato Provinciale dell’Anpi di Udine conserva il più ampio e il più rilevante tra gli archivi storici della Resistenza del Friuli Venezia Giulia”.



L’iniziativa conclude il progetto di riordinamento, inventariazione e valorizzazione dell’Archivio storico iniziato nel 2012. Il progetto di sistematizzazione del patrimonio archivistico dell’ANPI Provinciale di Udine è il frutto di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato, contando infatti sul prezioso sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Lega Coop FVG e Coop Alleanza 3.0.



Dopo l’introduzione del Presidente provinciale Dino Spanghero, interverranno Flavio Fabbroni per un ricordo della figura di Federico Vincenti e Stefano Perulli, che ha curato il lavoro di riordinamento dell’Archivio. Porteranno i saluti istituzionali l’Assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone e il Presidente della V Commissione Permanente consiliare Vincenzo Martines. Concluderà l’iniziativa l’intervento del professor Paolo Ferrari dell’Università degli Studi di Udine.