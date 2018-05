Una persona di 56 anni è rimasta gravemente ferita, questa mattina poco prima delle 13, a Majano, in via Udine. Mentre era in sella alla sua bici, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da un'auto. Sul posto dell'incidente sono intervenute l'ambulanza proveniente da San Daniele e l'elicottero del 118 che ha trasportato il ferito, che non ha perso conoscenza, in ospedale a Udine. Rilievi del carabinieri.