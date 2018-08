Un 52enne di Udine è stato investito da un autobus della Saf, l'azienda di traporto urbano locale, verso le 18, nelle vicinanze con via Riccardo di Giusto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell'Uti Friuli centrale e dei carabinieri, il 52enne è rovinato al suolo ed è stato investito dal mezzo di trasporto. Sul posto i sanitari del 118 che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato all'ospedale di Udine. Il pedone non sarebbe in pericolo di vita.