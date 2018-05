Tragedia nella tarda serata di ieri lungo viale Palmanova a Udine. Poco prima delle 23, un ciclista è stato investito da un furone, all'altezza dell'incrocio con il Partidor. Per l'uomo, Pasquale Starace, operaio di 47 anni residente in città, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta: inutili i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118.

A lanciare l'allarme un amico dell'uomo, che lo seguiva in bici a breve distanza. Sul posto la Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, alla quale spetterà ora il compito di chiarire la dinamica dell'incidente, del quale è stata informata anche la Procura della Repubblica di Udine.

Stando alle prime informazioni, infatti, sembra che l'autista del mezzo non si sia fermato a prestare soccorso al ciclista. L'uomo, residente a Buttrio, è stato però rintracciato e fermato poco più tardi in via del Vascello.