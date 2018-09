Un’occasione da non perdere per chi sente di avere un animo nobile, addirittura principesco.

Il prossimo giovedì 20 settembre il principe, sua altezza reale Emanuele Filiberto di Savoia, aprirà le porte del suo castello, per l’occasione quello di Villalta di Fagagna, per un galà di beneficenza che è già un evento. Tornato in Friuli a distanza di pochi mesi, il nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia, concluderà le cerimonie per il centenario della Grande Guerra.

Sono previste una visita al cimitero militare austroungarico di Redipuglia, un incontro con il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, cui seguirà una visita alla città, alla comunità istriano-fiumano-dalmata, alla Risiera di San Sabba e alle Foibe di Bassovizza.



Un dress code per l’uomo che non fa passare inosservato neanche il tipo più riservato

Il clou della giornata sarà il gala di beneficenza. Un evento pubblico, cui tutti possono partecipare. Tutti coloro che hanno a disposizione 125 euro da versare preventivamente innanzitutto, e, più facili da recuperare, una cravatta bianca o nera, un abito scuro e, più difficili da avere nell’armadio invece, un uniforme e le decorazioni. E’ questo il dress code per gli uomini. Le donne possono liberamente scegliere un petite robe noire anche della passata stagione, ma devono farsi accompagnare un ufficiale e gentiluomo almeno per la serata. Serata che sarà allietata da due musiciste, l’arpista Cristina Di Bernardo e la violinista Valentina Danelon, oltre che da una sfilata di alta moda, con esposizione di gioielli artigianali.

Il menù dell’evento ‘A cena con il Principe’ è stato ideato dallo chef del ristorante San Michele di Fagagna. La raccolta fondi è finalizzata al progetto Casa Savoia (moltissime le opere realizzate in Italia grazie al suo contributo economico) e all’acquisto di attrezzature per il Centro Medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo, Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena. Uniformi, decorazioni e tacchi alti sono, alla fine, soltanto un pretesto, il solito specchietto per le allodole. Casa Savoia vuole dimostrare ancora una volta di saper contruibuire anche al bene delle persone comuni.



Un professionista della diretta

Emanuele Filiberto ha dovuto aspettare di compiere 30 anni prima di poter rientrare in Italia. Il principe è cresciuto, infatti, in esilio – esilio dorato s’intenda - in Svizzera, come previsto dalla Costituzione Italiana per i discendenti dell’ex Casa reale. La legge, modificata nel 2002, ha permesso al rampollo di Casa Savoia il rientro.

Ad attirare Emanuele Filiberto però, non sono state tanto le bellezze italiane a lungo sognate, quanto i lustrini della televisione. Da subito, infatti, è diventato protagonista di molte trasmissioni. Prima ancora del rientro, Fabio Fazio ha capito le potenzialità del ragazzo – bella presenza e discreta parlantina - e l’ho ha invitato in qualità di ospite esterno fisso di ‘Quelli che il calcio’. Tifoso sfegatato della nobile Juventus, il principe non ha esitato.

Quindi, dopo il rientro, è salito sul palco di ‘Ballando con le stelle’ nelle vesti di ballerino, molto elegante, a dire il vero, sbaragliando la concorrenza in coppia con la bellissima Natalia Titova. Poi, nel 2010, si è improvvisato addirittura conduttore del talent show ‘I Raccomandati’ insieme al cantante Pupo. Sodalizio che prosegue con la partecipazione al Festival di Sanremo, dove si è aggiudicato il secondo posto con il brano ‘Italia amore mio’. Quindi, altre presenze a Miss Italia, Pechino Express, e Notti sul ghiaccio. In mezzo, lo sfarzoso matrimonio a Roma con la bella Clotilde Courau, ovviamente di sangue blu pure lei.

Siccome anche i principi azzurri dopo un po’ stancano, Emanuele Filiberto si è reinventato cuoco, preparando pasta italiana agli americani di Los Angeles direttamente su un food trucker: a dir poco fast food e take awai. Chissà cos’altro s’inventerà.