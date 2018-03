L'abitazione di Bruno Pizzul era stata violata dai ladri una quindicina di giorni fa mentre si trovava assieme alla moglie a fare visita a un parente influenzato. Appresa la notizia il presidente dell'Italpol, Claudio Magon, ha deciso di contattare il telecronista cormonese, proponendo di mettere al sicuro l'immobile con gli apparati dell'istituto di vigilanza friulano.

Questa mattina Magon, accompagnato dal direttore commerciale Michele Cunta, ha incontrato Pizzul e la moglie. "Chi è vittima di un furto, subisce una sorta d'invasione di un bene caro quanto intimo come la propria casa", ha affermato Magon dialogando con Pizzul, non disdegnando due parole anche sul mondo del calcio. "Sentirsi sicuri tra le mura domestiche è fondamentale per tutti noi. Garantire la sicurezza è la nostra professione e un piacere in più se il 'cliente' è un grande friulano come Bruno Pizzul".