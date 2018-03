Un killer silenzioso che si nasconde ovunque, dalle tubature, alle rotaie, ai rivestimenti di tetti e garage. È l’amianto, il materiale che miete circa seimila vittime all’anno in Italia e che, nei prossimi 10 anni, a causa delle pregresse esposizioni a polveri e fibre, si registrerà un picco dei casi e purtroppo dei decessi, con circa 5 miliardi di euro di spese sanitarie che graveranno sulla collettività e a cui si dovranno aggiungere il peso sociale e i costi per le prestazioni previdenziali e assistenziali.

A livello nazionale si attende una legge che incentivi la bonifica definitiva dei materiali contenenti amianto dagli edifici pubblici, da quelli industriali e dalle abitazioni rpivate.

A livello del Friuli Venezia Giulia, invece, dopo trent’anni dall’approvazione del precedente, è stato adottato un nuovo Piano regionale sull’amianto che cambia prospettiva. “Il nuovo Piano - spiega l’assessore regionale all’ambiente, Sara Vito - poggia su alcuni principi forti: la trasversalità dell’approccio, che non riguarda solo la sanità e l’ambiente, ma punta anche sulla prevenzione che passa attraverso l’attuazione delle bonifiche, il forte impulso impresso alla ricerca e all’informazione e al tema della sicurezza sul lavoro”. L’importante novità di questo approccio consiste nel fatto che la raccolta delle informazioni, sia di carattere sanitario che ambientale, non sarà più ad uso esclusivo della Regione, bensì sarà direttamente fruibile da parte degli utenti che, a vario titolo, concorreranno al processo di caricamento delle informazioni.

Azioni concrete per eliminare il problema. Contributi per comuni e privati

Il nuovo Piano stabilisce anche una serie di azioni concrete, con un approccio interdisciplinare e informatizzato finalizzato alla prevenzione.

In primis sarà completata, con la collaborazione di Arpa, delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, la mappatura nel territorio dell’amianto di origine antropica attraverso campagne mirate. Verrà intrapreso un percorso volto all’identificazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini non esaminati nei precedenti censimenti, privilegiando i luoghi ad uso collettivo quali scuole, ospedali, luoghi di cura, cinema, teatri, luoghi di culto, impianti sportivi e biblioteche.

Si provvederà al rilevamento di coperture in amianto tramite la programmazione di voli con l’utilizzo della tecnica delle immagini multispettrali e l’Individuazione dello stato di degrado dei manufatti mappati per valutare l’effettivo impatto sulla salute e sull’ambiente e per attuare interventi di bonifica prioritari.

Contemporaneamente si incentiverà la bonifica nel territorio attraverso la concessione di contributi a favore dei Comuni e a privati per edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese.