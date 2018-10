Sopra c’erano una sua foto, i fiori e una maglia dell’Inter. Così la bara è entrata nel duomo di Sacile per l’ultimo saluto ad Alessandro Coltro, l’uomo ucciso la sera del 24 settembre con 4 colpi di pistola alla testa nel parcheggio del Meta Center di Fontanafredda.

La chiesa di San Nicolò ha accolto il dolore di due comunità, quella di Sacile, paese d’origine, e quella di Nave di Fontanafredda, dove Coltro era andato ad abitare da qualche anno.

Tanti i parenti e gli amici che si sono stretti attorno alla madre Liviana, alla figlia Camilla e alla sorella Laura. A ufficiare la cerimonia don Giulio Mgongolwa che, nell’omelia, ha ricordato la figura dell’uomo, citando San Paolo.

Il ricordo più toccante, che ha ulteriormente commosso i presenti, è stato quello dell’ex moglie. “Nostra figlia è stata lo cosa più bella – ha detto – e ora io penserò lei per tutti e due. Non ti preoccupare per lei e continua ad amarla ovunque tu sia”.

All’uscita del feretro le note di Vasco Rossi hanno dato l’ultimo saluto ad Alessandro prima della sepoltura nel cimitero di Sant’ Odorico a Sacile.

Sul fronte delle indagini, gli inquirenti stanno ancora dando la caccia al killer di Coltro per dargli un volto e un nome.