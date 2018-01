L’orrore di Dachau nelle opere di Music sopravvissute al Lager

Ventiquattro disegni che sono altrettante urla silenziose: fissate a matita o inchiostro sui supporti più disparati - fogli di quaderno, carte di riciclo e persino libri - per dare forma all’orrore e, in qualche modo, esorcizzarlo creando opere d’arte. L’esposizione ‘Zoran Music. Occhi vetrificati’, ospitata al Museo ‘Revoltella’ di Trieste da sabato 27 e fino al 2 aprile e curata da Laura Carlini Fanfogna, rappresenta una testimonianza straordinaria, visto i disegni che furono realizzati dall’artista goriziano (di lingua, cultura e formazione slovena) mentre Zoran Music era imprigionato nel campo di concentramento di Dachau.

Testimonianze in presa diretta di chi vi si trovava, marchiato col ‘triangolo rosso’ dei deportati, questi disegni che testimoniano vita e morte nel campo di concentramento erano stati ‘dimenticati’ negli archivi di Anpi, Aned, Anppia e nella sede dell’Istituto regionale per la Storia del movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia, da cui sono emersi nel luglio 2016 nel corso di una ricerca condotta da Franco Cecotti. Oggetto del suo interesse: una cartella con ciclostilati e materiali intitolati ‘Gli italiani in Dachau’ del maggio ’45 e una seconda cartella, contrassegnata come ‘Disegni campo Dachau’, dalla quale sono emersi i disegni di Music.

Realizzate appena dopo l’arrivo degli Alleati, quando l’artista sopravviveva a Dachau sopraffatto dall’angoscia che lo torturava, le 24 opere in mostra facevano parte di un corpus più ampio di pezzi che l’artista in parte donò ai compagni sopravvissuti: dispersi, tranne il nucleo esposto al ‘Revoltella’. Rientrato in Italia, Music per anni non riuscì a misurarsi con l’angoscioso ricordo del lager e si dedicò a raccontare l’amata Venezia e i paesaggi dalmati sino agli anni ‘70, quando riuscì a proporre “l’orrido che è insito nell’uomo” nella serie ‘Non siamo gli ultimi’. Dopo l’esposizione, i disegni resteranno nelle collezioni del Museo triestino, affiancati dalla storica videointervista che 20 anni fa l’artista rilasciò in occasione della sua mostra alla Risiera di San Sabba, rievocando la deportazione.