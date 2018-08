Se a livello nazionale i tempi della progettazione delle opere pubbliche sono in leggero miglioramento, non è così in Friuli-Venezia Giulia dove la componente ‘cartacea’ continua ad allungarsi e a pesare per oltre la metà del periodo necessario per arrivare dal via libera dell’ente alla conclusione dei lavori.



Il quadro è disegnato dall’ultimo Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche, redatto dall’Agenzia ministeriale per la coesione territoriale dopo quattro anni dal precedente. A livello nazionale ha monitorato 56.000, per un valore economico pari a circa 120 miliardi di euro. Complessivamente i tempi per le opere più piccole si accorciano, mentre si allungano per gli interventi più consistenti, vale a dire oltre i 50 milioni di euro. Continuano a pesare notevolmente i ‘tempi di attraversamento’, vale a dire il periodo necessario per passare da una fase all’altra: progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), affidamento e bando di gara, esecuzione lavori. Senza poi considerare eventuali studi di fattibilità precedenti e collaudi successi. Ebbene, tali tempi morti incidono per il 54% del totale, aspetto comunque in miglioramento visto che quattro anni fa pesavano per il 61 per cento.



Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia sono stati presi in esame 516 opere pubbliche. La durata media di tutto l’iter è di 4,2 anni ripartita tra fase progettuale con 2,8 anni, che rappresenta quindi la componente preponderante, fase di affidamento con 0,5 anni e lavori veri e propri con 0,9 anni. E, come detto, il rapporto mette in evidenza come, contrariamente all’andamento generale delle altre regioni, nella nostra i tempi di progettazioni si siano leggermente allungati.



Sorpassati dalle Regioni ordinarie

La stessa macchina pubblica può essere vittima di se stessa, anche se poi a pagare sono aziende e cittadini. I tempi eccessivi delle opere pubbliche, secondo il presidente regionale di Confartigianato, Graziano Tilatti, sono soltanto uno dei tanti esempi di ‘malaburocrazia’. E, lui stesso titolare di una piccola impresa edile, cita un esempio provato sulla propria ‘pelle’. “Stiamo realizzando la ricostruzione di un edificio a Cortina – racconta - e per depositare la Dia è bastato un foglio e tre firme, rispettivamente del committente, del responsabile dei lavori e di noi costruttori. Ebbene, lo stesso documento in Friuli è composto da 19 pagine! E il Veneto, dove si trova la perla delle Dolomiti, è una Regione a statuto ordinario”.



Cosa sta succedendo?

“Nelle Regioni a statuto ordinario è da anni avviato un processo di semplificazione documentale. Dobbiamo capire perché lo stesso non succede da noi che siamo autonomi e che potremmo essere ancora più incisivi. Avvertiamo una discrasia tra esigenze di tutela ambientale e di liceità rispetto ai processi imposti e ai risultati ottenuti. Anche quando a dover essere realizzata è un’opera pubblica. Serve una riflessione e serve subito”.



Appunto perché da noi è più complicato?

“Non credo sia questione di normativa e se qualcuno la invoca potrebbe essere solo per crearsi un alibi. I problemi nascono a valle delle leggi, ovvero nei regolamenti, nei moduli, nelle procedure. È in quella fase che tutto si appesantisce. E i problemi aumentano quando in ballo sono le piccole centrali di committenza, come i Comuni e le Uti. In questi casi, anche per mancanza oggettiva di personale, i tempi per contratti di modesto valore ma che danno ossigeno a migliaia di imprese friulane si allungano oltre ogni logica. E un certo grado di sofferenza lo avverto anche nei funzionari ultimi della filiera, come i Rup”.



Freno da Codice e Uti

Un bicchiere che si vorrebbe sempre più pieno e sempre meno vuoto. Perché dai dati statistici, il presidente di Ance Udine, Roberto Contessi, mette in luce due aspetti.

“Sì certo i tempi della progettazione sono rilevanti – commenta - ma andrebbero evidenziati i ridotti tempi di affidamento e dell’esecuzione dei lavori che ci proiettano in alto nelle graduatorie, a vantaggio del sistema impresa che in Friuli-Venezia Giulia rappresenta un insieme di aziende organizzate e altamente affidabili.

Sulla progettazione incidono diversi fattori – continua Contessi - in primis la circostanza che con il nuovo Codice degli appalti le opere vengono appaltate solo in presenza di un progetto esecutivo, senza possibilità di accedere all’appalto integrato. Ciò ha comportato per le stazioni appaltanti una riorganizzazione degli uffici tecnici o l’affidamento esterno dei progetti. Sui tempi della progettazione, in Friuli-Venezia Giulia, ha anche influito il passaggio alle Unioni Territoriali Intercomunali (Uti) dalle centrali uniche di committenza”.