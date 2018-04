L’acronimo Craf viene letto come ‘Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia’ e la sua sede si trova a Spilimbergo, dove è nato nel 1989, ufficialmente è stato costituito il 13 luglio 1993, riconosciuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia quale, appunto, ‘archivio fotografico e centro di documentazione’. Qualcosa di cui andare orgogliosi nel mondo, perché in Italia, perché in Friuli Venezia Giulia.

Un organismo questo che ha ormai 30 anni e da allora sviluppa esposizioni e cultura fotografica regionale, nazionale e internazionale. L’avvenimento più celebre è ‘Spilimbergo Fotografia’ che si svolge durante l’estate tra Spilimbergo, Lestans e altre località che progressivamente si ampliano, grazie anche all’interesse della regione. Agli inizi era solo Spilimbergo e d’estate.

L’importanza di questo organismo è quella di avere un punto di riferimento per la fotografia con la F maiuscola in regione, poi ampliandosi è divenuto un promulgatore di mostre e di scambi culturali non solo in Italia, e infine si è fatto grande, ospitando mostre dei più grandi fotografi del mondo.

Dal Neoralismo all’evento di Spilimbergo il passo è breve

La cosa non nasce per caso, né per caso a Spilimbergo. Esiste un prima e, quel prima si chiama: Gfnf (Gruppo Fotografico Nuova Fotografia), istituito nei primi mesi del 1955, quando pubblicò il suo e unico manifesto il 1 dicembre dello stesso anno. Tema e concetto è stata la fotografia ‘neorealista’, ovviamente presa dall’allora cinema italiano che ha fatto grandi i registi Rossellini, De Sica, Visconti, Castellanni, eccetera. Sodalizio promosso da Italo Zannier e i fratelli Gianni e Giuliano Borghesan e Aldo Beltrame, cui si aggiunsero Fulvio Roiter, Toni Del Tin, Carlo Bevilacqua e successivamente Nino Migliori, Luciano Ferri, Gianni Berengo Gardin e Giuseppe Bruno.

L’esperienza neorealista del gruppo Nuova Fotografia attivò l’avventura pionieristica di ‘Friuli Fotografia’, dal quale, nel 1989, scaturì ‘Spilimbergo Fotografia’.

Col tempo si creò a Spilimbergo ciò che tutti i fotografi del mondo conoscono: una ‘Arles italiana’, l’antica città romana, luogo deputato per l’eccellenza alla fotografia mondiale. Un Craf destinato a divenire un punto d’incontro in Friuli, una ricorrenza annuale per fotografi e operatori del settore come avviene nella città provenzale.