“La salute non ha prezzo” recita un arcinoto luogo comune. E non ha nemmeno residenza, ci viene da aggiungere, perché, nel mondo della globalizzazione, delle distanze accorciate, dei mezzi di trasporto e comunicazione di massa, pur di guarire si è disposti ad arrivare anche dall’altra parte del mondo.



Il malato è ‘mobile’ e preferisce andarsene, i nostri servizi non piacciono più

Senza poter considerare le migrazioni che portano molti italiani all’estero, possiamo analizzare invece quel fenomeno che si definisce mobilità sanitaria tra le diverse regioni italiane.

In cosa consiste?

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza ai cittadini iscritti presso le aziende sanitarie locali della propria regione di residenza: il cittadino può tuttavia esercitare il diritto di essere assistito anche in regioni diverse,

Un dato – quello della mobilità – che può essere inteso come indicatore della salute di una regione. In parole povere: il confronto tra l’indice di attrazione e di fuga fornisce un quadro sia dell’efficacia ed efficienza di ciascun servizio sanitario regionale nel rispondere ai bisogni di salute della popolazione residente, sia indirettamente della qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi sanitari erogati.

A fornirci una fotografia della situazione attuale è il rapporto della Fondazione Gimpe - l’ultimo pubblicato lo scorso luglio -, attraverso il quale abbiamo potuto confrontare la capacità attrattiva della sanità del Friuli Venezia Giulia. Quello che salta agli occhi è che, dal 2011 a oggi, il saldo di questa mobilità segna una inequivocabile tendenza alla diminuzione.

Da un punto di vista economico, la mobilità attiva rappresenta per le regioni una voce di credito, mentre quella passiva una voce di debito perché ogni anno la regione che eroga la prestazione viene rimborsata dalla regione di residenza del cittadino.



Da questo semplice calcolo, allora, è possibile sapere che, nel 2017, il saldo del Fvg ammontava a 4,5 milioni di euro. Il numero si ricava dalla cifra di credito - pari a 87.935.432 - cui viene sottratta la cifra dei debiti, che vale 83.402.385 euro.

Il segno del risultato, quindi è positivo, e permette al Fvg di collocarsi tra le regioni che mantengono un sostanziale equilibrio assieme a Umbria e Molise. Ma la situazione diventa preoccupante se si confronta la cifra con quella degli anni precedenti. Siamo passati, infatti, dai quasi 28 milioni del 2011 ai 13 del 2015 per arrivare ai quattro e mezzo dell’anno scorso. Un crollo che deriva dal calo dei crediti – che sono passati dai quasi 97 milioni del 2011 ai 90 del 2015 fino agli 88 scarsi dell’ultimo anno – e un corrispettivo aumento dei debiti di oltre 14 milioni di euro in sei anni. Un calo di attrattività che i dati rendono evidenti.



Il confronto è significativo anche se effettuato con le regioni italiane con maggiore capacità attrattiva: il saldo della Lombardia, per esempio, supera gli 808 milioni di euro; quello dell’Emilia Romagna, che si colloca al secondo posto, sfiora i 358 milioni, mentre il Veneto, nostro vicino, raggiunge i 161 milioni. In questo caso anche l’ordine di grandezza delle cifre prese in esame rappresenta un rilevatore significativo della differenza di attrattività. Nell’intero Paese, nel 2017, il valore della mobilità sanitaria ammonta a 4,6 miliardi di euro, cifra che include anche i conguagli relativi al 2014 (219 milioni) e al 2016 (296 milioni).

Tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2017 (secondo i dati Istat) è stato inoltre valutato l’impatto economico della mobilità sanitaria pro capite, che restituisce una ricomposizione delle classifiche regionali rispetto a quelle ottenute con i valori assoluti di crediti, debiti e saldi.



Per la mobilità attiva, non si rilevano rispetto alla media nazionale particolari correlazioni con la popolazione residente, mentre per la mobilità passiva, invece, quasi tutte le regioni di piccole dimensioni (a eccezione di Friuli-Venezia Giulia e Bolzano) hanno una spesa pro capite superiore alla media nazionale indipendentemente dall’area geografica.

Fin qui i dati asettici, che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, una disaffezione sia da parte dei residenti che di quelli di altre regioni verso la sanità del Fvg, fino a poco tempo fa considerata un’eccellenza sia per i servizi erogati sia per il contenimento della spesa. Le cause di questo allontanamento, però, non stanno in un numero. Sono molteplici e richiedono un’analisi più approfondita come quella che proponiamo nelle prossime pagine.