La serrata di agosto delle aziende è una tradizione ormai dimenticata. Con il passare degli anni il numero di imprese che chiudono completamente l’attività per due o tre settimane sta calando sempre di più.

"Nella nostra regione – ci spiega Luigi Oddo della Uilm Uil - la serrata riguarda solo le piccole aziende che si fermeranno per la settimana di ferragosto. Nell’ambito delle attività dei grandi gruppi le ferie sono fatte a rotazione e nel periodo di ferragosto il personale che rimane a lavorare è ridotto allo stretto necessario per svolgere operazioni di manutenzione degli impianti".

"Rimanendo sempre in tema - continua Oddo - la Uilm sta riscontrando una situazione diffusa: il diniego delle ferie richieste al responsabile aziendale. Negli ultimi mesi il sindacato sta ricevendo diverse segnalazioni, la nostra preoccupazione è che nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto (i lavoratori hanno a disposizione un anno e 18 mesi per godere del periodo di ferie), l’Inps pretende l’anticipazione dei contributi che intaccano il reddito del lavoratore".

"Sulle ferie maturate nel 2016 e non godute – conclude Oddo - scatta l’obbligo di versare i contributi Inps sulla retribuzione del mese di luglio 2018, nella quale ricomprendere anche la somma equivalente alle ferie non godute".