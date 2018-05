Un anno fa, documentando lo stato di cattiva manutenzione delle strade provinciali, tra sfalci in ritardo e buche, ci hanno spiegato che il problema era dovuto al passaggio di consegne dalla Provincia agli uffici regionali; poi che tutto si sarebbe risolto con l’incarico a Fvg Strade. I sindacalisti, spiegavano invece che con pochi uomini e mezzi vecchi dopo anni di mancato ricambio, era impossibile garantire lo sfalcio e tutt’al più si riusciva fare l’indispensabile.



La situazione trovata percorrendo la strada provinciale 49 Osovana è immutata: partendo da Osoppo, transitando per Buja, Colloredo di Monte Albano e infine Pagnacco, si vede erba alta ovunque, tanto da rendere a volte quasi invisibili i paletti installati ai fianchi della strada, mentre in alcuni punti le piante nascondono completamente la segnaletica verticale.



Anche l’asfalto, messo a dura prova dall’incessante andirivieni di mezzi pesanti, dato che questo asse viario è largamente utilizzato dai camionisti da e verso la zona industriale di Rivoli a Osoppo, appare gravemente lesionato in vari punti e solo la buona volontà dei cantonieri, armati di pala e asfalto a freddo, evita che le buche diventino voragini. Evidenti i solchi creati dai mezzi pesanti, in particolare nell’attraversamento di Pagnacco.



La sicurezza è migliorata con rotatorie costruite a Buja e Colloredo, ma dato che questa strada, lunga all’incirca 20 chilometri, è probabilmente tra le provinciali più trafficate della regione, sarebbe forse il caso di porre rimedio a questo perdurante stato di abbandono.