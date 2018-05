Alle 23.48 del 9 maggio la terra ha tremato in Friuli. Come segnala l'Ogs - Centro ricerche sismologiche, una scossa di magnitudo di 3.3 gradi con epicentro a un chilometro da Gemona, a una profondità di 6 chilometri, è stata chiaramente percepita in molte località, compresa Udine.

Al momento non si segnalano danni, ma solo tanta paura.