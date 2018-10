Sui destini del torrente Cormor, che attraversa gran parte del Friuli dall’area collinare e fino alla laguna, stanno dialogando e riflettendo sia alcune amministrazione rivierasche, sia varie associazioni tra le quali Amici del Cormor e Ippovia del Cormor, decise a salvaguardarlo.



A sostegno del percorso che sta muovendo i primi passi, per fornire spunti di riflessione ulteriori, Ecodem Fvg, sigla che in pratica riunisce gli ecologisti del partito democratico, organizzano a Castions di Strada, mercoledì 17 ottobre alle 20.30 nel ristorante La Rucola, nel quale saranno affrontate le tematiche della tutela e della valorizzazione del Cormor anche in chiave di sviluppo dei luoghi.



Maurizio Ionico, urbanista, conferma che è indispensabile ragionare sulla base di tre concetti fondamentali: “Per prima cosa è necessario un governo su scala ampia, da Monte di Buja dove si trovano le sorgenti e fino a Marano, mediante lo strumento del contratto di fiume, come si sta già facendo per il Natisone. Ci sono inoltre altri due elementi da tenere in considerazione: esistono porzioni di territorio che possono essere quotidianamente gestite e pianificate mediante progetti di territorio, strumenti che permettono a tre o quattro Comuni di affrontare argomenti circoscritti dando soluzione integrata e coordinata, che si tratti della messa in rete delle Zps (Zone di protezione speciale), la creazione di corridoi ambientali o di piste ciclabili.



Inoltre si potrebbe realizzare un ecomuseo, un vero e proprio centro di incontro e catalogazione, capace di animare il dibattito e creare reti di collegamenti. Ci sono in Friuli Venezia Giulia varie realtà di questo tipo (basti citare il Mulino Cocconi di Gemona) che hanno dimostrato di funzionare. Non sono dunque una novità e anzi possono diventare un elemento capace di dare continuità alle varie iniziative”.



Questo corso d’acqua rappresenta un pezzo di storia del territorio

“Quello che conta - ribadisce Ionico - è coinvolgere le persone e il territorio, avendo ben presente che il Cormor è un pezzo della storia del Friuli: dall’inizio del 1900 è stato avviato un grande processo di bonifica che ha modificato la fisionomia stessa del territorio. Inoltre, il fiume è un elemento di conoscibilità delle comunità locali. Ecco perché intendiamo dare supporto concreto alle associazioni che hanno già cominciato a parlare del fiume e del suo futuro”.

Il Cormor nel suo percorso lungo circa una sessantina di chilometri, partendo da Buja attraversa molte importanti località della regione, tra le quali Tavagnacco, Martignacco, Udine, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano e Castions di Strada per poi sfociare nella laguna. In molti tratti, il corso d’acqua presenza valenze ambientali importanti degne di attenzione anche in chiave di turismo a basso impatto, ma è del tutto evidente che serve un progetto capace di coinvolgere l’intero territorio, pena soluzioni improvvisate e come spesso accade contradditorie.