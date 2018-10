Ladri a Codroipo nella casa di un’anziana che aveva lasciato una finestra socchiusa. I ladri hanno rubato monili in oro e strumentazione informatica. La donna, che al momento del furto era sola in casa, non si è accorta di niente e solo in un secondo momento ha scoperto l’ammanco e ha chiamato in aiuto i parenti.



Furto a Tarcento, nella frazione di Ciseriis, dove i malviventi hanno rubato il furgone di un artigiano, mezzo che gli serviva per lavorare e che conteneva numerosi utensili.



A Udine, invece, colpo in abitazione; i ladri acrobati, penetrati dalla finestra che si affaccia su un terrazzino, hanno rubato oro, soldi e orologi per un danno che supera i 10mila euro. Su entrambi i casi indagano i carabinieri.