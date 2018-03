Sono passati oltre 40 anni da quando è cominciata la battaglia di Glesie furlane per poter celebrare la messa in marilenghe.

Il risultato è stato raggiunto, dato che oggi è possibile pregare in friulano, anche se – spiega don Roberto Bertossi, presidente della Glesie furlane – non c’è la proibizione, ma neanche l’accettazione. Tutto dipende dalla sensibilità dei sacerdoti e dalla loro volontà”.

La battaglia cominciò subito dopo il Concilio Vaticano II. Glesie furlane nasce, infatti, ufficialmente il 28 agosto 1974, quando un gruppo di preti chiede al vescovo di celebrare una messa in friulano. Il permesso viene negato e, per protesta, quei preti abbandonano la chiesa dove si erano incontrati, lasciando sull’altare un commento al Vangelo di Giovanni, dove si parla del buon pastore che conosce la voce delle pecore. Commento che anticipa di 40 anni quello che avrebbe detto Papa Francesco, ovvero che “i pastori devono avere l’odore delle loro pecore”.

Questo racconta ‘Missus’, il documentario di Massimo Garlatti Costa di cui si parla in questa pagina e che è uscito dai confini regionali.

“Venerdì 9 ‘Missus’ sarà presentato anche ai Colonos, a Villa Caccia di Lestizza – spiega il presidente -, dopo aver girato il Friuli e ancor prima l’Italia. Il documentario è stato proiettato anche al Parlamento europeo di Ginevra ed è prevista una trilogia. L’obiettivo è sempre quello di promuovere le lingue minoritarie, ben al di là del friulano”.

Anche la semplice orazione è sommersa dagli intoppi della burocrazia

Se la messa può essere celebrata in friulano, e questa battaglia è stata più o meno vinta, come dicevamo, dalla Glesie furlane, diverso è l’esito del messale. Ci sono voluti dieci anni per tradurre la Bibbia, cinque o sei per il messale. Nessuna improvvisazione: la commissione che se n’è occupata, istituita dal vescovo, era costituita da traduttori, liturgisti, teologi e biblisti, che hanno analizzato e valutato i testi. Il passo successivo è stato inviare i prototipi alla Congregazione per il culto divino per l’approvazione. Approvazione che non è mai arrivata.

“Stiamo lottando – spiega don Bertossi -. Il messale è già stato tradotto dal latino in friulano secondo l’editio tipica. E’ stato presentato alla Congregazione del culto divino (preposta alla disciplina dei sacramenti, ndr), ma la Conferenza episcopale italiana sta bloccando l’approvazione. Prima è necessario avere una edizione ufficiale, aggiornata, destinata alla celebrazione eucaristica in lingua latina. Soltanto così si avrà la base per la traduzione nella lingua italiana e soltanto dopo in friulano. Non è bastato presentare, come ci era stato richiesto dalla Congregazione del culto divino alcuni esemplari del messale in friulano stampati. La Cei non l’ha approvata”.

E’ soltanto una questione di burocrazia? Per don Betossi “tutto dipende dall’intenzione”.

Sono attenti alla questione anche politici, studiosi e linguisti laici

Il fatto che i sacerdoti che avevano iniziato la battaglia non siano più giovani non preoccupa il presidente della Glesie furlane. “Se ci saranno volontà e sensibilità, il discorso andrà avanti. E come già sta accadendo non è una battaglia solo dei preti. Tanti laici che si occupano di temi culturali e linguistici si sono adoperati per raggiungere l’obiettivo. Ogni tempo – conclude don Bertossi - ha le sua battaglie. Noi lasciano la nostra in eredità. Vedremo se e come verrà raccolta”.