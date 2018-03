I Carabinieri del nucleo investigativo di Udine e la Polizia rumena, grazie al Servizio Interpol, hanno arrestato Valeri Golub, 44enne moldavo, colpito da un ordine di carcerazione della Procura di Udine per 3 anni, 5 mesi e 18 giorni per reati contro il patrimonio e la fede pubblica commessi nel 2010 in Friuli. L’arrestato sarà trasferito dalla Romania all’Italia nei prossimi giorni.