Iniziano lunedì 24 settembre i lavori di manutenzione del sottopasso di via Angelo Dino De Carli, per la riparazione di una trave danneggiata qualche tempo fa dal passaggio di mezzi di altezza eccessiva.



“Avevamo richiesto questo intervento a FVG Strade già un anno fa e ora finalmente si apprestano a fare i lavori – precisa il Sindaco di Prata, Dorino Favot –. Da lunedì, come da ordinanza del comandante dei Vigili, via De Carli sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia”. Nei giorni scorsi, infatti, Friuli Venezia Giulia Strade SpA ha comunicato di avere affidato alla ditta Sicur Strade di Clauzetto i lavori al sottopasso su cui corre la strada regionale PN35 “Opitergina”.



“L’intervento – spiega il comandante della Polizia locale, Angelo Segatto - prevede il ripristino dei ferri d’armatura e del calcestruzzo di rivestimento. Il cantiere chiuderà il 29 settembre e durante l’esecuzione dei lavori la sede stradale sarà interamente occupata da mezzi d’opera della ditta: per questo è stata richiesta la sospensione della circolazione veicolare dalle 7.30 alle 18.00”.



Attraverso apposita segnaletica stradale saranno indicate le brevi deviazioni per chi dal centro dovrà raggiungere Prata di Sopra e viceversa.